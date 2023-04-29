Дипломат Николенко: Украина дала жесткий ответ Польше и ЕС на ситуацию с сельхозпродукцией

Киев адресовал Варшаве и Евросоюзу ноты протеста в отношении запрета на импорт агропродукции. Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.
По его мнению, данное решение идет вразрез с европейскими соглашениями и документами. На этом фоне дипломат указал на наличие правовых оснований для возобновления украинского аграрного экспорта в другие государства.
«Такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС», — пожаловался Николенко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский негативно оценил блокирование импорта зерна в страны ЕС. Свое недовольство он выразил в беседе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.