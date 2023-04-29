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Дипломат Николенко: Украина дала жесткий ответ Польше и ЕС на ситуацию с сельхозпродукцией

Политика
Дипломат Николенко: Украина дала жесткий ответ Польше и ЕС на ситуацию с сельхозпродукцией

Киев адресовал Варшаве и Евросоюзу ноты протеста в отношении запрета на импорт агропродукции. Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

По его мнению, данное решение идет вразрез с европейскими соглашениями и документами. На этом фоне дипломат указал на наличие правовых оснований для возобновления украинского аграрного экспорта в другие государства.

«Такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС», — пожаловался Николенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский негативно оценил блокирование импорта зерна в страны ЕС. Свое недовольство он выразил в беседе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

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