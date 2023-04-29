Пользователи Twitter осадили Урсулу фор дер Ляйен за слова о сражающейся за Запад Украине

В Twitter также отметили, что западные страны жертвуют украинским народном ради собственных амбиций и не пытаются урегулировать конфликт. Другие пользователи назвали слова фор дер Ляйен безумными, предложив ей подать в отставку и отправиться в зону боевых действий на Украине.