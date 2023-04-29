Пользователи Twitter осадили Урсулу фор дер Ляйен за слова о сражающейся за Запад Украине

Пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фор дер Ляйен после ее заявления о том, что Украина «сражается за всех нас».
«Это не наш конфликт», — возмутились в комментариях под постом.
В Twitter также отметили, что западные страны жертвуют украинским народном ради собственных амбиций и не пытаются урегулировать конфликт. Другие пользователи назвали слова фор дер Ляйен безумными, предложив ей подать в отставку и отправиться в зону боевых действий на Украине.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС с начала боевых действий на Украине передали украинской армии оружия на 13 миллиардов евро.