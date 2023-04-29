Глава Россотрудничества Примаков: Россия не забудет захват посольской школы в Польше

Россия не вычеркнет из памяти день, когда власти Польши вместе с полицейскими проникли в школу при российском посольстве. Об этом предупредил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Ранее стало известно, что официальные лица польского руководства и представители правопорядка подошли к учреждению при диппредставительстве и приступили к выламыванию двери после отказа ее открыть. Позже они оставили на воротах здания цепь с замком.
«Поляки ломают двери русской школы при посольстве. Запомним этот день. Школы. При посольстве», — подчеркнул Примаков в личном Telegram-канале.
Ранее на произошедший инцидент отреагировал посол РФ в Польше Сергей Андреев. Он предупредил, что Москва выразит Варшаве протест после подобного выпада. Дипломат усмотрел в захвате школы нарушение Венской конвенции.