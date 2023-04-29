Штурмовики ЧВК «Вагнер» установили контроль над территорией военной части в западной части Бахмута

Штурмовики ЧВК «Вагнер» добились очередных успехов в боях за Бахмут. Как сообщил в своем Telegram-канале «Позывной Брюс» военный корреспондент Александр Симонов, бойцы «оркестра» полностью овладели территорией военной части, упорные бои за которую шли последние несколько дней.
«Под контроль музыкантов полностью перешла войсковая часть в западных районах Бахмута, за которую шли ожесточенные бои», — написал военкор.
Кроме этого, отмечено продвижение «музыкантов» в западной части города в районе улиц Победа Леваневского и Чайковского.
Накануне штурмовые отряды установили контроль над зданиями медицинского колледжа и индустриального техникума, в которых располагались укрепрайоны ВСУ.
Отступающие части украинской армии продолжают уничтожать жилые и административные здания в Бахмуте. Ранее стало известно о подрыве ВСУ жилой многоэтажки на западе города, которую противник долгое время использовал в качестве укрепленной позиции.