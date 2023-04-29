Штурмовики ЧВК «Вагнер» установили контроль над территорией военной части в западной части Бахмута

Штурмовики ЧВК «Вагнер» добились очередных успехов в боях за Бахмут. Как сообщил в своем Telegram-канале «Позывной Брюс» военный корреспондент Александр Симонов, бойцы «оркестра» полностью овладели территорией военной части, упорные бои за которую шли последние несколько дней.