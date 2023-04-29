Кеосаян объяснил резкую смену риторики Зеленского после разговора с Си Цзиньпином

Напомним, ранее американский военный аналитик, ветеран разведки Скотт Риттер, предупредил украинцев, что после того, как Соединенные Штаты по своему обыкновению бросят Киев на произвол судьбы, те останутся у разбитого корыта. А то, что США уйдут и забудут о своих украинских «партнерах», сомнения не вызывает, достаточно вспомнить судьбу Афганистана, подчеркнул Риттер.