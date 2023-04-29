Кеосаян объяснил резкую смену риторики Зеленского после разговора с Си Цзиньпином

Киев не получит никакой выгоды от состоявшегося наконец между президентом Украины Владимиром Зеленским и китайским лидером Си Цзиньпином телефонного разговора. Поэтому воодушевление украинской стороны, так же, как и тревога россиян по этому поводу, являются преждевременными.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал кинорежиссер, сценарист и продюсер Тигран Кеосаян, по словам которого, Китай решил, пока Америка завязла в конфликте на Украине, примерить на себя роль миротворца. И действует достаточно успешно.
В минувшую среду, 26 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин наконец согласился провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским, которого украинская сторона добивалась на протяжении многих недель.
В ходе беседы китайский лидер подчеркнул, что единственным способом завершить конфликт на Украине являются переговоры.
«Все очень воодушевилась на Украине после звонка Зеленского Си Цзиньпину. А у нас кто-то взгрустнул, потому что им показалось, что Си Цзиньпин склонился к многовекторности, как многие лидеры постсоветского пространства. – отметил Кеосаян. – Но я хочу сразу всех успокоить. Во-первых, и та и другая сторона в дипломатическом релизе после разговора заявили, что не разговаривали о том, на каких территориальных границах должен наступить тот самый мир, о котором сейчас заботится Китай. Во-вторых, Китай в тот самый момент, когда Америка очень сильно выскочила из штанов и завязла в конфликте на Украине, решил примерить на себя роль миротворца и настоящего гегемона, и ему это удается».
Именно Китай, по мнению Кеосаяна, пока является единственной страной в мире, способной стать посредником в украинском конфликте.
Поэтому, убежден он, после того, как шум утихнет, на столе переговоров останется лежать только один мирный план. Это будет китайский мирный план, согласованный с российским президентом Владимиром Путиным.
Потому что, как отметил ранее сам Си Цзиньпин, возглавляемая Путиным Россия – это страна, которая вместе с Китаем – спиной к спине – противостоит неоколониализму.
А Владимир Зеленский не получит от беседы с Си Цзиньпином никаких внешнеполитических дивидендов, добавил Кеосаян.
«Зеленский решил, что схватил бога за бороду, но недолго у него это ощущение длилось. Потому что тут же получил по лбу из Вашингтона, и через пару часов после выхода официального релиза он заявил, что не может быть мира за счет территориальных уступок Украины. То есть расходимся, попкорн можно выбросить, все продолжается как было», – заключил эксперт.
Напомним, ранее американский военный аналитик, ветеран разведки Скотт Риттер, предупредил украинцев, что после того, как Соединенные Штаты по своему обыкновению бросят Киев на произвол судьбы, те останутся у разбитого корыта. А то, что США уйдут и забудут о своих украинских «партнерах», сомнения не вызывает, достаточно вспомнить судьбу Афганистана, подчеркнул Риттер.