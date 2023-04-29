С Новым Годом!

Глава украинской общины Крыма Гридчина предрекла атаке ВСУ на полуостров множество «сюрпризов»

Армия
Глава украинской общины Крыма Гридчина предрекла атаке ВСУ на полуостров множество «сюрпризов»

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что запланированное командованием ВСУ контрнаступление на полуострове встретиться с массой «сюрпризов».

О планах ВСУ рассказал не так давно министр обороны Украины Алексей Резников. Одной из целей атак Киев называет выход к Азовскому морю. Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью финскому изданию Yle сообщил, что это якобы позволит ВСУ захватить Крым.

В беседе с РИА Новости представительница украинской общины в республики сообщила, что она уверена в правильности решений президента и руководства Крыма.

«Убеждена, что в таком случае Киев столкнется с массой неприятных «сюрпризов», — сказала Гридчина.

По ее словам, в адрес общины поступает множество обращений из Украины. Сейчас в Крыму собирают помощь для жителей освобожденных территорий и необходимые вещи для ВС РФ.

#Украина #крым #всу #зеленский