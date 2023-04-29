Глава украинской общины Крыма Гридчина предрекла атаке ВСУ на полуостров множество «сюрпризов»

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что запланированное командованием ВСУ контрнаступление на полуострове встретиться с массой «сюрпризов».
О планах ВСУ рассказал не так давно министр обороны Украины Алексей Резников. Одной из целей атак Киев называет выход к Азовскому морю. Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью финскому изданию Yle сообщил, что это якобы позволит ВСУ захватить Крым.
В беседе с РИА Новости представительница украинской общины в республики сообщила, что она уверена в правильности решений президента и руководства Крыма.
«Убеждена, что в таком случае Киев столкнется с массой неприятных «сюрпризов», — сказала Гридчина.
По ее словам, в адрес общины поступает множество обращений из Украины. Сейчас в Крыму собирают помощь для жителей освобожденных территорий и необходимые вещи для ВС РФ.