Глава украинской общины Крыма Гридчина предрекла атаке ВСУ на полуостров множество «сюрпризов»

О планах ВСУ рассказал не так давно министр обороны Украины Алексей Резников. Одной из целей атак Киев называет выход к Азовскому морю. Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью финскому изданию Yle сообщил, что это якобы позволит ВСУ захватить Крым.