Хазин: планирующие побег из РФ «элиты» начинают «чесать репу»

Рассуждая на эту тему в эфире RuTube-канала «Перспектива», известный российский политолог и экономист Михаил Хазин высказал уверенность в том, что намеченное на весну контрнаступление ВСУ все же состоится. О масштабах атаки, по словам эксперта, можно дискутировать, но то, что «контрнаступ» закончится провалом, сомнений не вызывает. Вопрос только в том, насколько серьезным будет поражение ВСУ.