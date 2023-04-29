Хазин: планирующие побег из РФ «элиты» начинают «чесать репу»

Предатели из числа российских богачей, которые не поддерживают специальную военную операцию и планировали уехать из страны на Запад, сейчас начинают крепко задумываться о том, что их там ждет. Ведь, судя по тому, в какой ситуации оказались сбежавшие ранее олигархи, перспективы далеко не радужные.
Рассуждая на эту тему в эфире RuTube-канала «Перспектива», известный российский политолог и экономист Михаил Хазин высказал уверенность в том, что намеченное на весну контрнаступление ВСУ все же состоится. О масштабах атаки, по словам эксперта, можно дискутировать, но то, что «контрнаступ» закончится провалом, сомнений не вызывает. Вопрос только в том, насколько серьезным будет поражение ВСУ.
Причем в России эти события на поле боя будут сопровождаться массовым предательством прозападных элементов общества и представителей элит, уверен Хазин. По его словам, с противниками спецоперации в России «все не просто».
Ведь богатые россияне, не желающие оставаться на Родине, видят, насколько несладко складывается жизнь олигархов, ранее перебравшихся в Лондон и другие европейские столицы, и не хотят оказаться в таком же положении.
«Многие предатели уже начинают чесать репу и думать: "Хорошо, мы сейчас предадим – а дальше что? Побежим в Лондон? А там что дадут, жизнь на 3000 фунтов в месяц? Или нам все оставят – а почему, когда у всех отобрали?"» – объяснил Хазин ход мыслей потенциальных беглецов.
А на Западе, по его словам, больше не намерены позволять богатым русским жить лучше, чем могут позволить себе американские и европейские миллионеры.
Поэтому тех, кто сбежит в западные страны, будут лишать права свободно распоряжаться вывезенными из РФ деньгами.
Так же, как раньше беглые олигархи уже попали под действие антироссийских санкций, так и новым предателям в европейских столицах установят лимит, вроде прожиточного минимума – достаточно высокий для среднего обывателя, но мизерный для людей, привыкших жить в роскоши.
Осознавая, что другой альтернативы для них на Западе нет, потенциальные предатели России крепко задумались.
«Прилетит какой-нибудь видный российский деятель, и ему будет сказано: "Парень, твой статус, в соответствии с нашей картинкой – это статус лейтенанта. Это высокий статус – ты получаешь какие-то льготы, какую-то пенсию. Но жить ты будешь как лейтенант – ты не имеешь права жить как майор. Даже если ты что-то украл, ты не имеешь права на это жить у нас в Лондоне, потому что тогда ты будешь жить лучше, чем очень многие заслуженные люди, а мы не можем плюнуть им в лицо", – привел Хазин пример. – Хватает на двухкомнатную квартирку на окраине Лондона и жизнь там зимой при температуре 14 градусов? Все, ничего другого не будет».
В этой ситуации многие предатели начинают «чесать репу». И хотя пока не очень активно, но уже чешут, добавил эксперт.
А сохранить свое благосостояние и капиталы элиты, по его словам, могут только в России и только в случае, если выполнят условия, выдвинутые президентом страны Владимиром Путиным. Тем более, что глава государства требует лишь не выводит миллиарды долларов на Запад, а вкладывать их в развитие собственной страны.