Пригожин подробно рассказал в интервью военкору Пегову о проблемах в зоне СВО

Во время беседы на обсуждение были вынесены такие темы, как полное перекрытие поставок боеприпасов бойцам ЧВК «Вагнер» в зоне СВО, неприемлемые санитарные потери, которых можно было избежать, а также предательство России, совершенное группой должностных лиц. Кроме того, Пригожин рассказал, стоит ли ожидать в ближайшее время контрнаступления ВСУ.