Пригожин подробно рассказал в интервью военкору Пегову о проблемах в зоне СВО

Создатель проекта WarGonzo, военный корреспондент Семен Пегов выпустил аномально правдивое интервью с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным при участии «музыкантов».
Военкор встретился с руководящим составом ЧВК «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным, который ответил на волнующие общественность вопросы о проблемах в зоне спецоперации. Посмотреть полное интервью можно на канале WarGonzo.
Во время беседы на обсуждение были вынесены такие темы, как полное перекрытие поставок боеприпасов бойцам ЧВК «Вагнер» в зоне СВО, неприемлемые санитарные потери, которых можно было избежать, а также предательство России, совершенное группой должностных лиц. Кроме того, Пригожин рассказал, стоит ли ожидать в ближайшее время контрнаступления ВСУ.
«Ветер дует, земля сохнет. Украинская армия готова к контрнаступлению. Количество войск не уменьшилось, количество войск увеличивается и увеличивается ежедневно», — заявил бизнесмен, подчеркнув, что недооценка противника может обернуться для России «большой трагедией».
Помимо этого, на вопросы военкора ответил командный состав ЧВК «Вагнер», включая Героя России Андрея Трошева, бойца с позывным Лотос и других легендарных командиров, которые в силу специфики работы остались за кадром.