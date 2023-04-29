Эрдоган нанес личный визит на фестиваль Teknofest в Стамбуле после недомогания

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в первый раз после ситуации с недомоганием лично посетил мероприятие в Стамбуле. На это указал корреспондент РИА Новости.
Речь идет о фестивале авиакосмических технологий Teknofest, который был организован на территории бывшего международного аэропорта Ататюрка. Там гостям продемонстрировали военные самолеты, БПЛА и прочую технику.
Супруга турецкого лидера составила ему компанию на мероприятии, передает агентство. Помимо нее, политика сопровождал коллега из Азербайджана Ильхам Алиев со своей женой.
Напомним, что во время недавнего интервью самочувствие Эрдогана резко ухудшилось. По этой причине трансляция беседы была прервана. Выяснилось, что глава республики заболел желудочным гриппом.