Адмирал Комоедов рассказал, как бойцы ВС РФ смогут уничтожить ВСУ на правобережье Днепра

Российская армия способна успешно пресечь попытки ВСУ форсировать Днепр. Однако уничтожить позиции противника будет непросто, заявил экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов.
«Они будут определенным образом маскироваться. Сейчас даже есть такие накидки, которые скрывают тепло и не обнаруживаются тепловизионными средствами», — объяснил эксперт в беседе с изданием URA.RU.
Комоедов отметил, для эффективной ликвидации украинской армии на правобережье Днепра большую роль играет разведка. По его словам, при ее качественной работе можно будет не только предотвратить атаку ВСУ, но и нанести резервам противника серьезный урон.