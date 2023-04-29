Российский посол Андреев в Польше прибыл в школу, куда ворвалась полиция

Напомним, что польские службы ворвались в здание школы и повесили на ворота цепь с замком. Так Варшава намерена препятствовать вывозу имущества из образовательного учреждения. Советник-посланник Андрей Ордаш предупредил полицию об ответных мерах Москвы на попытки изъятия здания.