Путин поздравил ЦСКА со 100-летием со дня основания

Президент России Владимир Путин поздравил ЦСКА со 100-летием.
Владимир Путин 29 апреля поздравил ЦСКА с юбилеем и назвал «армейский» клуб «легендарным». Телеграмма главы государства была опубликована на официальном сайте Кремля.
«Отрадно, что и в наши дни представители ЦСКА – в числе признанных лидеров российского и мирового спорта. В красивой, напряженной борьбе вы неизменно демонстрируете блестящую подготовку, сплоченность, характер и волю», — отметил президент России.
Сегодня футбольный ЦСКА проведет матч РПЛ против «Ахмата». Игра 25-го тура чемпионата России состоится в Грозном.