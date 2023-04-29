Власти Варшавы взломали ворота в школу при посольстве России и выгоняют сотрудников из здания

Представители мэрии Варшавы вместе с полицией прорвались на территорию школы при посольстве России. В ответ на отказ открыть они начали выламывать дверь.
Польские власти дали сотрудникам школы время, чтобы они покинули здание. До 19:00 по московскому времени они должны освободить помещение.
«Поляки ломают двери русской школы при посольстве. Запомним этот день», — заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Российская сторона считает незаконными требования об изъятии помещения, отметил советник-посланник Андрей Ордаш. При этом польская сторона намерена не допустить вывоза из школы любого имущества.