Ведущий программы «Фазенда» Сергей Колесников ушел из жизни в 68 лет

Скончался известный российский актер и ведущий программы «Фазенда» Сергей Колесников. Его не стало в 68 лет. Информацию подтвердил сын знаменитости.
Заслуженный артист России известен телезрителям по сериалам «Дальнобойщики», «Сыщики» и «Петербургские тайны». Также Сергей Колесников снимался в голливудских фильмах. Зрители могли увидеть его в кинолентах «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», «Черное море», «Замерзшие души» и других.
Также Сергей Колесников занимался дубляжом. Его голосом говорит один из героев фильма «Живешь только дважды» и персонажи компьютерных игр League of Legends и Warhammer 40,000: Dawn of War II.