Ведущий программы «Фазенда» Сергей Колесников ушел из жизни в 68 лет

Заслуженный артист России известен телезрителям по сериалам «Дальнобойщики», «Сыщики» и «Петербургские тайны». Также Сергей Колесников снимался в голливудских фильмах. Зрители могли увидеть его в кинолентах «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», «Черное море», «Замерзшие души» и других.