Медведев призвал нанести Украине максимальное поражение после выпадов «киевского пса»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на требования, которые украинский президент Владимир Зеленский выдвинул лидерам Запада.
По словам политика, нельзя недооценивать даже бредовые выступления «киевского пса». Зеленский пытается консолидировать нацистскую элиту, поднять боевой дух ВСУ и получить новую помощь от своих спонсоров.
Медведев подчеркнул, что ответом на подобные выпады должно стать нанесение ВСУ максимального поражения, низложение киевского режима с полной демилитаризацией Украины и осуществление актов возмездия.
«Иначе они не успокоятся, наркоманские бредни могут превратиться в реальность и война растянется надолго. Нашей стране это ни к чему», — написал зампред в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Медведев пригрозил Зеленскому божьим судом за ситуацию с Киево-Печерской лаврой.