Российские военные в ходе проведения спецоперации на Украине нанесли мощные ракетные удары по штабам и базам ВСУ, поразив в том числе места возможной дислокации иностранных военных советников. Основную цель этой операции объяснил директор музея ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию «Московский комсомолец».
«Использовались ракеты X-101 и X-555 большой дальности, способные поражать цели на расстоянии многих сотен километров. И точность наведения у них очень высокая», — отметил военный эксперт.
По словам Кнутова, сосредоточенный ракетный удар ВС РФ носил упреждающий характер. Он был призван помешать организации я масштабного контрнаступления украинских националистов в зоне СВО, в том числе на Донецком направлении.