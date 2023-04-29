Кнутов объяснил цель мощного ракетного удара ВС РФ по штабам и базам украинской армии

Российские военные в ходе проведения спецоперации на Украине нанесли мощные ракетные удары по штабам и базам ВСУ, поразив в том числе места возможной дислокации иностранных военных советников. Основную цель этой операции объяснил директор музея ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию «Московский комсомолец».