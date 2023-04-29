«На совете командиров было принято решение»: Пригожин предложил Мизинцеву должность первого заместителя командира ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о предложении для генерал-полковника Михаила Мизинцева, которое поступило от военной компании. Ранее Мизинцев, по данным СМИ, покинул должность замминистра обороны РФ.
Пригожин заявил, что генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву была предложена должность первого заместителя командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина.
«Вчера на совете командиров ЧВК "Вагнер" было принято решение предложить генерал-полковнику Мизинцеву Михаилу Евгеньевичу должность первого заместителя командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина (он же "Вагнер")», — заявил бизнесмен.
Мизинцев ранее отвечал за тыловое обеспечение российских войск, а также руководил Национальным центром управления обороной РФ.