В Китае заявили о колоссальном ударе по однополярной экономике из-за санкций США против РФ

Выступая на Всемирной онлайн-конференции по многополярности, он констатировал, что США, превратив доллар в санкционное оружие, невольно заставили многие государства отказаться от использования этой универсальной валюты. Так, за последний год около 70% торговли РФ и КНР осуществлялось в рублях и юанях.