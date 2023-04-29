В Китае заявили о колоссальном ударе по однополярной экономике из-за санкций США против РФ

Соединенные Штаты в стремлении нанести урон России ввели огромное количество санкций, но лишь нанесли колоссальный удар по однополярному экономическому порядка, заявил профессор международных отношений Фуданьского университета в Шанхае Чжан Вэйвэй.
Выступая на Всемирной онлайн-конференции по многополярности, он констатировал, что США, превратив доллар в санкционное оружие, невольно заставили многие государства отказаться от использования этой универсальной валюты. Так, за последний год около 70% торговли РФ и КНР осуществлялось в рублях и юанях.
Аналогичного курса стали придерживаться власти Индии, Бразилии, Ирана, Турции и Индонезии. Как следствие западные ценности, определенные в одностороннем порядке, могут быть постепенно замещены общими ценностями, важными для остального международного сообщества. Это мир, человечность, развитие, финансовая солидарность и всеобщее человеческое сообщество, пояснил Вэйвэй.