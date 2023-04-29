Дипломат Вершинин отметил заинтересованность США в сохранении работы посольства в России

Сохранение работы посольства США в Москве представляет интерес для Вашингтона. На это обратил внимание замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Дипломат напомнил, что отношения между странами на данный момент пребывают «на чрезвычайно низком уровне». Несмотря на это, российские власти взаимодействуют с американским руководством, базируясь на принципе взаимности.
«Могу вам сказать, что американцы заинтересованы в сохранении функционирования своего посольства в Москве», — признался Вершинин корреспондентам.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила Белый дом не предпринимать шагов, которые негативно влияют на стратегическую стабильность. С таким заявлением она выступила в связи с ядерным планированием США и Южной Кореи.