Замглавы МИД РФ Вершинин объявил о рассмотрении предложений Гутерреша по зерновой сделке

Предложения генсекретаря ООН Антониу Гутерреша по зерновой сделке в настоящее время находятся на рассмотрении. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Напомним, что генсек международной организации вручил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову соответствующее письмо, которое предназначалось для главы государства Владимира Путина. Это произошло во время председательства дипломата на СБ ООН.
«И мы уже несколько раз говорили, что эти предложения рассматриваются и прорабатываются в межведомственном формате», — напомнил Вершинин.
Замглавы МИД РФ признался, что данный документ включил в себя новые идеи в отношении продуктового соглашения. Об этом Вершинин рассказал представителям СМИ.