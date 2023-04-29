Посетители паба в Британии нашли в туалете секретные документы о подлодке HMS Anson

Королевский военно-морской флот Великобритании проводит расследование в связи с утерей секретных документов, в которых описана работа британской атомной подводной лодки HMS Anson. Файлы обнаружили в туалете паба под названием Wetherspoons в графстве Камбрия.
Ведомство намерено найти нарушителя военной тайны, оставившего бумаги с данными о субмарине стоимостью 1,3 млрд фунтов стерлингов, в уборной. В документах было описано внутреннее устройство атомной подводной лодки — файлами пользовались подводники, которые отвечали за давление в элементах системы HMS Anson.
«Это стандартные учебные документы, которые не содержат никакой секретной информации. Однако мы чрезвычайно серьезно относимся ко всем вопросам безопасности и будем расследовать обстоятельства их обнаружения», — заявил представитель Королевского военно-морского флота.
Британская газета The Guardian сообщает, что в пабе Wetherspoons был аншлаг, когда на полу в туалете были найдены секретные файлы с надписью «служебная тайна».
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