Посетители паба в Британии нашли в туалете секретные документы о подлодке HMS Anson

Ведомство намерено найти нарушителя военной тайны, оставившего бумаги с данными о субмарине стоимостью 1,3 млрд фунтов стерлингов, в уборной. В документах было описано внутреннее устройство атомной подводной лодки — файлами пользовались подводники, которые отвечали за давление в элементах системы HMS Anson.