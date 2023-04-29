РИА Новости: сильнейшие армии мира готовятся к «революции», равноценной появлению пороха

Ведущие армии мира начали подготовку к полномасштабной современной «революции», которую можно сравнить с появлением огнестрельного оружия на передовой. Одной из новейших технологий являются системы искусственного интеллекта (ИИ), заявил аналитик Давид Нармания в интервью для РИА Новости.
«Компьютер вошел в обиход военных очень давно — автоматика, например, помогает определять цели и наводить на них ракеты. Но он способен решать более сложные и зловещие задачи», — подчеркнул эксперт.
Отметим, что ИИ могут определять геолокацию целей по фотографиям и видеозаписям, опубликованным в открытом доступе. Например, для этого ВСУ активно используют американскую программу Clearview AI.