РИА Новости: сильнейшие армии мира готовятся к «революции», равноценной появлению пороха

Ведущие армии мира начали подготовку к полномасштабной современной «революции», которую можно сравнить с появлением огнестрельного оружия на передовой. Одной из новейших технологий являются системы искусственного интеллекта (ИИ), заявил аналитик Давид Нармания в интервью для РИА Новости.