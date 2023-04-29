The Economist: юань набирает силу на мировом рынке в условиях востребованности доллара

Национальная валюта Китая продолжает набирать вес на мировых площадках, несмотря на то, что доллар все еще имеет статус востребованной денежной единицы, пишет издание The Economist.
Могущество доллара пока не ослабло, хотя Соединенные Штаты давно обнаружила реальные проблемы, мешают воспользоваться всем превосходством ее валюты. И все же наблюдается очевидный, согласно которому некоторые страны, желая обойти «господствующую систему», стали отказываться от использования доллара в международных сделках. Они стремятся перейти на альтернативную резервную валюту, в том числе видя пример российской экономики, которая почти не пострадала из-за западных санкций, переведя 16% своего экспорта в юани.
Кроме того, в международных соглашениях все чаще используется китайская система, не зависящая от SWIFT. Новые технологии цифровых платежей и цифровые валюты центральных банков могут упростить перемещение денег и исключить из них влияние Соединенных Штатов.