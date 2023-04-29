The Economist: юань набирает силу на мировом рынке в условиях востребованности доллара

Могущество доллара пока не ослабло, хотя Соединенные Штаты давно обнаружила реальные проблемы, мешают воспользоваться всем превосходством ее валюты. И все же наблюдается очевидный, согласно которому некоторые страны, желая обойти «господствующую систему», стали отказываться от использования доллара в международных сделках. Они стремятся перейти на альтернативную резервную валюту, в том числе видя пример российской экономики, которая почти не пострадала из-за западных санкций, переведя 16% своего экспорта в юани.