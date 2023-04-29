Сергей Бобровский отразил 30 бросков в матче плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Бостоном»

Шестой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Бостоном» состоялся минувшей ночью в Парадайсе. Встреча на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершилась победой хозяев со счетом 7:5. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил в этом матче 30 бросков по своим воротам из 35.