Сергей Бобровский отразил 30 бросков в матче плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Бостоном»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский сделал 30 сейвов в матче Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».
Шестой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Бостоном» состоялся минувшей ночью в Парадайсе. Встреча на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершилась победой хозяев со счетом 7:5. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил в этом матче 30 бросков по своим воротам из 35.
Благодаря победе в домашней игре «Флорида» сравняла счет в серии. Седьмой матч команды проведут в Бостоне 1 мая. Действующим обладателем Кубка Стэнли является денверский «Колорадо Эвеланш».