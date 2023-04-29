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Пенсионер в Петербурге устроил перестрелку с полицией, но был убит

Региональная политика
Пенсионер в Петербурге устроил перестрелку с полицией, но был убит

Правоохранители Санкт-Петербурга застрелили буйного пенсионера после того, как он открыл по ним огонь из ружья. СМИ сообщают, что все началось из-за жалобы соседей на престарелого нарушителя спокойствия.

Вечером жильцы дома 124 по Московскому проспекту сообщили полиции, что 65-летний мужчина слишком громко проводит свой досуг на втором этаже, после чего силовики приняли решение наведаться в его квартиру. Пенсионер отказался открывать дверь полицейским, и они попросили коллег из МЧС помочь им с проникновением внутрь.

Когда сотрудник МЧС попытался влезть в квартиру через окно, мужчина внезапно открыл огонь и ранил его в плечо.

Тогда правоохранители предприняли штурм квартиры через главную дверь, однако нарушитель спокойствия сдаваться явно не собирался — он открыл огонь по силовикам, которые были защищены щитами и броней. В результате перестрелки престарелый житель дома получил ранения, из-за которых позже скончался в больнице.

Ранее «ПС» писала о том, что четыре этажа в доме на Камышовой улице в Петербурге затопило дождевой водой после визита подрядчиков Фонда капремонта (ФКР). Они разобрали перекрытия кровли, оставив ее без какой-либо защиты.

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