Пенсионер в Петербурге устроил перестрелку с полицией, но был убит

Вечером жильцы дома 124 по Московскому проспекту сообщили полиции, что 65-летний мужчина слишком громко проводит свой досуг на втором этаже, после чего силовики приняли решение наведаться в его квартиру. Пенсионер отказался открывать дверь полицейским, и они попросили коллег из МЧС помочь им с проникновением внутрь.