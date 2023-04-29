Global Times: план США заманить Россию в губительную ловушку на Украине провалился

Соединенные Штаты восприняли начало российской спецоперации на Украине с радостью, так как были уверены, что успешно заманили противника в расставленную ловушку. Однако к теперь до них начинает доходить, что российская экономика успешно справляется со всеми трудностями, а вот силы союзников Америки уже на исходе.
Об этом говорится в материале китайского издания Global Times.
По мнению автора, разразившийся в конце февраля 2022 года военный конфликт между Россией и Украине стал для Вашингтона настоящим триумфом и был встречен с ликованием.
Американцам показалось, что ловушка, которую они расставили для Кремля в 2014 году, устроив на Украине цветную революцию, наконец сработала, и теперь российская экономика будет разрушена санкциями, а курс рубля обвалится.
Но в реальности все пошло совсем не так. Россия с санкциями справилась, чего нельзя сказать о европейских союзниках США, чья экономика усохла без российских энергоресурсов. Также и российские Вооруженные силы отнюдь не истощили свои арсеналы, в то время, как запасы оружия и боеприпасов стран Запада из-за поставок военной помощи Украине уже подходят к концу.
И вдобавок Москва с Пекином демонстрируют полное единодушие и совместно заявляют о приверженности многополярному мироустройству.
Уже даже в Соединенных Штатах политики начали замечать, что пока Вашингтон рапортует о своих успехах – о том, что антироссийские санкции работают, а Украина скоро победит в конфликте с РФ – реальное положение дел складывается совсем иначе.
«Объявляя на прошлой неделе о своем участии в президентских выборах, Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший заявил, что сближение России с Китаем не отвечает государственным интересам США. Для них это катастрофа, – сообщает автор GT. – Он также отметил, что китайцы совсем недавно способствовали заключению мирного соглашения между Ираном и Саудовской Аравией, в то время как американская стратегия на Ближнем Востоке полностью провалилась».
Также и американская экономика вскоре последует за провалившейся ближневосточной политикой, если власти США не начнут быстро принимать какие-то меры, приводятся в статье слова Роберта Френсиса Кеннеди-младшего.
Таким образом, ситуацию, в которой оказались США, можно сравнить с историей, о которой в свое время писал Геродот: когда царь Крез из Лидии обратился к Дельфийскому Оракулу за советом о том, начинать ли ему войну против Персии, то получил в ответ пророчество о том, что, начав войну, он разрушит великую империю. Крез счел это предсказание благоприятным для себя и пошел войной на персидского царя Кира Великого, однако проиграл. Пророчество Оракула, тем не менее полностью исполнилось, ведь Крез разрушил собственную империю.