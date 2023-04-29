Global Times: план США заманить Россию в губительную ловушку на Украине провалился

Таким образом, ситуацию, в которой оказались США, можно сравнить с историей, о которой в свое время писал Геродот: когда царь Крез из Лидии обратился к Дельфийскому Оракулу за советом о том, начинать ли ему войну против Персии, то получил в ответ пророчество о том, что, начав войну, он разрушит великую империю. Крез счел это предсказание благоприятным для себя и пошел войной на персидского царя Кира Великого, однако проиграл. Пророчество Оракула, тем не менее полностью исполнилось, ведь Крез разрушил собственную империю.