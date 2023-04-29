МИД России: Москва будет добиваться арбитража против США в ООН

По словам дипломата, требования Москвы о начале арбитража были сформированы не сегодня или вчера. Российская сторона уже давно требует проведения этой процедуры. Однако со стороны генсека ООН Антониу Гутерреша конкретных шагов в этой ситуации пока не было.