МИД России: Москва будет добиваться арбитража против США в ООН

Россия будет добиваться запуска арбитража против США в ООН из-за ситуации с невыдачей виз отечественным журналистам, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
По словам дипломата, требования Москвы о начале арбитража были сформированы не сегодня или вчера. Российская сторона уже давно требует проведения этой процедуры. Однако со стороны генсека ООН Антониу Гутерреша конкретных шагов в этой ситуации пока не было.
«Мы уже давно этого требуем. Повторили это требование и в ходе последнего контакта с генсеком. И будем его повторять», — подчеркнул Вершинин в разговоре с журналистами.
Ранее сообщалось, что США не выдали визы российским журналистам для посещения мероприятий в Нью-Йорке по линии ООН.