Пользователи Сети задали Зеленскому неудобный вопрос после его слов о соседях Украины

Украина не является частью Евросоюза. Такое заявление сделали пользователи Twitter после слов главы киевского режима Владимира Зеленского о соседних странах.
Зеленский раскритиковал запрет на ввоз украинского зерна со стороны соседних стран. Он призвал главу Евросовета Шарля Мишеля разрешить ситуацию. В ответ на такое обращение пользователи Сети задали Зеленскому неудобный вопрос.
«А Украина входит в ЕС?» — поинтересовался один из комментаторов.
«Весь ЕС помогает тебе уже больше года, а ты еще собираешься диктовать условия?» — высказался другой юзер.
Ранее стало известно, что Польша и Венгрия приостановили ввоз сельхозпродукции с Украины. Такое решение было принято после протестных акций, которые организовали местные фермеры. Примеру республик последовали и Болгария со Словакией.