Американцы покинут Украину, просто выключив телевизор, что неоднократно наблюдалось и в других конфликтах. Об этом заявил офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер.
Во время выступления на YouTube эксперт отметил, что Соединенные Штаты обязательно уйдут с Украины, а жители этой страны останутся «у разбитого корыта». Это уже было в Афганистане, когда американская политика закончилась унижением и позором, однако Белому дому пришлось за это заплатить.
«Достаточно было просто выключить телевизор, чтобы не видеть все эти кадры», — подчеркнул Риттер.
Бывший разведчик из США ранее заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и его правительство потерпят крах до конца конфликта.