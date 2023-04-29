Экс-разведчик США Риттер предрек уход США с Украины после «выключения телевизора»

Во время выступления на YouTube эксперт отметил, что Соединенные Штаты обязательно уйдут с Украины, а жители этой страны останутся «у разбитого корыта». Это уже было в Афганистане, когда американская политика закончилась унижением и позором, однако Белому дому пришлось за это заплатить.