Украинская беженка без стеснения разделась в прямом эфире британского телешоу

Украинская беженка Мария снялась в скандальном британском телешоу Naked Attraction, где от участников требуется раздеться.
Naked Attraction — популярная программа, где герои ищут, с кем пойти на свидание. Участники знакомятся, будучи обнаженными. Они общаются на разные, в том числе личные темы, чтобы лучше узнать друг друга.
«Украинская беженка Мария попробует построить романтические отношения в эту среду на телеканале Channel 4, а помогать ей будет ведущая Анна Ричардсон», — говорилось в анонсе шоу.
Как позже рассказала Мария, она переехала в Великобританию, так как опасалась за свою жизнь. В рамках шоу девушка согласилась пойти на свидание с одним из участников, отвергнув других претендентов.