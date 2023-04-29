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Сбежавшие в Румынию украинцы оказались в затруднительном положении из-за местных властей

Общество
Сбежавшие в Румынию украинцы оказались в затруднительном положении из-за местных властей

Переехавшие в Румынию украинские беженцы попали в сложную ситуацию из-за действий властей восточноевропейского государства.

Четыре месяца назад Бухарест перестал выделять средства на оплату жилья вынужденным переселенцам. На текущей неделе власти приняли решение в два раза сократить выплаты для почти 100 тыс. украинцев, пишет Bloomberg.

«Мы явно становимся обузой», — пожаловалась беженка.

Авторы материала заявили, что увеличение расходов на фоне украинского конфликта сказывается на бюджетах стран восточного крыла Европейского союза. Это вынуждает правительства уменьшать размер пособий для мигрантов.

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