Сбежавшие в Румынию украинцы оказались в затруднительном положении из-за местных властей

Переехавшие в Румынию украинские беженцы попали в сложную ситуацию из-за действий властей восточноевропейского государства.
Четыре месяца назад Бухарест перестал выделять средства на оплату жилья вынужденным переселенцам. На текущей неделе власти приняли решение в два раза сократить выплаты для почти 100 тыс. украинцев, пишет Bloomberg.
«Мы явно становимся обузой», — пожаловалась беженка.
Авторы материала заявили, что увеличение расходов на фоне украинского конфликта сказывается на бюджетах стран восточного крыла Европейского союза. Это вынуждает правительства уменьшать размер пособий для мигрантов.