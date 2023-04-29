Эксперт Виноградов напомнил об изменении порядка доставки пенсий наличными с 1 мая

Пенсии наличными с 1 мая будет доставлять только «Почта России». Такой порядок предусмотрен принятым в марте законом, пояснил в беседе с агентством «Прайм» член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
До мая пенсия россияне имеют возможность получить пенсии посредством перечисления на счет в банке, через почтальона на дому и в кассах уполномоченных кредитных организаций, в том числе частных. Поскольку среди последних встречались недобросовестные компании, которые допускали задержки выплат, и был принят закон, предоставляющий исключительное право выдачи пенсий наличными «Почте России».
Как отметил Виноградов, у пенсионеров по-прежнему есть несколько вариантов получения денежных средств, в частности на банковский счет, на дому или в почтовом отделении. Исключены лишь кассы банков, выдававшие наличные.