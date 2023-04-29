Эксперт Виноградов напомнил об изменении порядка доставки пенсий наличными с 1 мая

До мая пенсия россияне имеют возможность получить пенсии посредством перечисления на счет в банке, через почтальона на дому и в кассах уполномоченных кредитных организаций, в том числе частных. Поскольку среди последних встречались недобросовестные компании, которые допускали задержки выплат, и был принят закон, предоставляющий исключительное право выдачи пенсий наличными «Почте России».