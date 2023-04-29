ВСУ обстреляли луганскую Брянку из реактивной артиллерии HIMARS

Украинская армия открыла огонь по Брянке (ЛНР) из реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив по городу четыре ракеты. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК.
Согласно сообщению в Telegram-канале ведомства, боевики открыли огонь по Брянке в 04:00 по местному времени. На территории города спикировали четыре ракеты, выпущенные из американской системы HIMARS.
В представительстве добавили, что в данный момент уточняются сведения о наличии пострадавших и разрушений в результате обстрела. Прочих подробностей утренней атаки на луганскую Брянку не озвучивалось.