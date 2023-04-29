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ВСУ обстреляли луганскую Брянку из реактивной артиллерии HIMARS

Происшествия
ВСУ обстреляли луганскую Брянку из реактивной артиллерии HIMARS

Украинская армия открыла огонь по Брянке (ЛНР) из реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив по городу четыре ракеты. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК.

Согласно сообщению в Telegram-канале ведомства, боевики открыли огонь по Брянке в 04:00 по местному времени. На территории города спикировали четыре ракеты, выпущенные из американской системы HIMARS.

В представительстве добавили, что в данный момент уточняются сведения о наличии пострадавших и разрушений в результате обстрела. Прочих подробностей утренней атаки на луганскую Брянку не озвучивалось.

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