Губернатор Развозжаев сообщил об отсутствии пострадавших при пожаре в Севастополе

Пострадавшие и угроза распространения огня по гражданским объектам в результате пожара в Севастополе отсутствуют. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее он сообщил, что на территории Казачьей бухты произошло возгорание резервуара с топливом из-за попадания беспилотника. По словам губернатора, максимальная площадь распространения огня достигла 1000 квадратных метров.
«Вместе с начальником главного управления МЧС по Севастополю Алексеем Рохлиным контролируем все работы по ликвидации пожара», — написал Развожаев в Telegram-канале.
На место происшествия также прибыли врио начальника УМВД России по Севастополю, полковник полиции Александр Михайлов и прокурор города Максим Жук. Сам губернатор лично возглавил оперштаб по ликвидации последствий пожара.