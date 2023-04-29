Лавров: многополярная архитектура не должна опираться на «баланс страха»

Фундаментом для многополярного мироустройства должны быть взаимоуважительный диалог и баланс интересов, а не страх. Об этом заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров в приветственном видеообращении к участникам Всемирной конференции по многополярности.
Министр иностранных дел РФ отметил, что многополярная архитектура должна строиться на общепризнанных нормах международного права и взаимоуважительном диалоге разных религий, культур и цивилизаций.
По мнению Лаврова, в условиях сегодняшнего многополярного мира единственно разумной альтернативой конфронтации, от которой проиграют даже ее зачинщики, является слияние усилий главных мировых центров на принципах Устава ООН. Как отметил министр, речь идет, в том числе, об обеспечении суверенного равенства стран.
«Сегодня всем необходимо признать необратимость формирования более справедливой полицентричной системы мироустройства», — сказал Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что Москва до сих пор находится в авангарде международных усилий по укреплению многополярных, правовых, демократических начал межгосударственного диалога. По словам Лаврова, ради этого РФ продолжит активно трудиться на площадке всемирной организации.