Лавров: многополярная архитектура не должна опираться на «баланс страха»

По мнению Лаврова, в условиях сегодняшнего многополярного мира единственно разумной альтернативой конфронтации, от которой проиграют даже ее зачинщики, является слияние усилий главных мировых центров на принципах Устава ООН. Как отметил министр, речь идет, в том числе, об обеспечении суверенного равенства стран.