NR: либеральная повестка Зеленского чревата потерей западной помощи для Украины

На это фоне журналист выразил уверенность, что Зеленский «мог бы провести мастер-класс по самосаботажу». Миллер отметил, что либеральный курс Зеленского сыграл на руку сторонникам теории, что украинская борьба – «это дело прибрежных элит», что означает людей, живущих в США и придерживающихся либеральных взглядов.