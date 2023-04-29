Украинский президент Владимир Зеленский оказался не в силах заручиться поддержкой Республиканской партии США из-за своей либеральной повестки, что начинает угрожать Киеву. Об этом написал обозреватель National Review Бобби Миллер.
На это фоне журналист выразил уверенность, что Зеленский «мог бы провести мастер-класс по самосаботажу». Миллер отметил, что либеральный курс Зеленского сыграл на руку сторонникам теории, что украинская борьба – «это дело прибрежных элит», что означает людей, живущих в США и придерживающихся либеральных взглядов.
«Появление его жены на обложке журнала Vogue и поддержка прогрессивных общественных движений сыграли на руку тем, кто утверждает, что украинское сопротивление — это дело прибрежных элит», — написал обозреватель NR.
Бобби Миллер считает, что Киев окажется трудной ситуации при вероятной смене состава вашингтонской администрации. К слову, выборы президента США пройдут уже в 2024 году.