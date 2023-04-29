Американцы сомневаются, что Байден переживет второй срок

Президент США Джо Байден, с большой вероятностью, может не дожить до конца второго срока. Об этом сообщила кандидат в президенты и бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли в интервью телеканалу Fox News.
На этой неделе Байден заявил о том, что собирается идти на второй президентский срок, чтобы «доделать начатое». После этого был запущен сайт избирательной кампании нынешнего главы Белого дома.
«Если вы проголосуете за Байдена, то вы действительно рассчитываете на президента Харрис, так как идея о том, что он доживет до 86 лет, маловероятна», — высказалась Хейли.
Аналитики канала Fox News заметили, что работа президента сопряжена с очень интенсивным графиком. Поэтому Байден рискует столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Отмечается, что молодой президент Барак Обама «поседел из-за суровых условий должности» практически сразу.