Водитель Hyundai Accent сбил двух школьниц на «зебре» в Екатеринбурге

ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов произошло днем 28 апреля в районе улицы Рабочих в Екатеринбурге. В результате аварии пострадали две школьницы 12 и 14 лет, передает E1.
После столкновения подростков доставили в больницу с ушибами для осмотра, а затем отпустили домой. По словам родителей, девочки переходили дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора, но на них вылетел Hyundai Accent.
Водитель иномарки изложил другую версию произошедшего. Как рассказал 65-летний мужчина, он подъезжал к перекрестку улиц Металлургов и Рабочих, как вдруг на дорогу резко выбежали школьницы. Пенсионер применил экстренное торможение, но не смог избежать ДТП. Позднее в городском управлении ГИБДД подтвердили, что девочки пытались перебежать дорогу на красный свет.