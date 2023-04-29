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Развозжаев сообщил о пожаре на севастопольской нефтебазе после атаки ВСУ

Происшествия
Развозжаев сообщил о пожаре на севастопольской нефтебазе после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины осуществили атаку на нефтебазу в Севастополе. Обстрел объекта спровоцировал крупный пожар, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей бухте, уточнил он. После попадания беспилотника загорелся резервуар с топливом.

«Площадь пожара около 1000 квадратных метров, пожару присвоен четвертый класс», — говорится в сообщении губернатора.

На месте происшествия уже работают сотрудники пожарных служб. Информация о пострадавших или погибших на данный момент неизвестна.

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