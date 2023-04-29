Полянский сообщил о просьбах украинских беженок помочь с возвращением детей из Европы

Украинские беженки обращаются в постпредство России при ООН с просьбой о помощи. Все они сталкиваются с одной проблемой — власти стран Европы отбирают их детей, сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
В связи с этим Россия приняла решение о публикации историй пострадавших женщин. Они будут размещаться в Сети с хэштэгом #EuropeStealsChildren, сообщил в своем Telegram-канале дипломат.
«Был также создан специальный почтовый ящик europestealschildren@gmail.com. Условием для публикации было четко выраженное согласие на это заявителя», — написал Полянский.
Отобранных от матерей детей, как правило, отправляют в приюты. С подобной проблемой сталкиваются наиболее уязвимые слои населения, поэтому Запад предпочитает игнорировать происходящее.