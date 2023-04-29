ВМС США испытают «способные изменить ситуацию» у Тайваня подводные дроны

Американская армия испытает пять необитаемых подводных аппаратов, способных «в корне поменять ситуацию» в Тайваньском проливе. Об этом заявил глава штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей.
С соответствующим заявлением высокопоставленный военный выступил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. По его словам, первый крупный подводный дрон уже испытывается у берегов Калифорнии, «и все идет довольно успешно».
«Еще пять необитаемых подводных аппаратов последуют за ним. Такие аппараты обладают потенциалом скрытой установки мин. И это в корне изменит ситуацию», — заявил Майкл Гилдей.
Таким образом адмирал ответил на вопрос конгрессмена-демократа Рубена Гальего, спросившего о наличии в арсенале у США средств, «которые можно было бы прямо сейчас использовать или модернизировать» для недопущения атаки китайской армии на Тайвань.