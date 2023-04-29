ВМС США испытают «способные изменить ситуацию» у Тайваня подводные дроны

С соответствующим заявлением высокопоставленный военный выступил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. По его словам, первый крупный подводный дрон уже испытывается у берегов Калифорнии, «и все идет довольно успешно».