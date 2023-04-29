Власти Херсонской области: ВСУ не проводят системное разминирование Снигиревки

Украинские войска не занимаются системным разминированием в Снигиревке Херсонской области, в связи с чем от мин пострадали свыше десятка жителей. Об этом сообщил глава Снигиревского района Юрий Барбашов в беседе с ТАСС.
По словам чиновника, за минувшие шесть месяцев от мин в Снигиревке ранения получили свыше десяти человек. Барбашов отметил, что в данный момент количество жертв от подрывов зафиксировать сложно.
«Самая большая проблема на сегодняшний день — системное разминирование. Продолжаются подрывы людей в Снигиревском районе, так как системное разминирование не проводилось», — сказал Юрий Барбашов.
В числе пострадавших от подрывов мин имеются как гражданские, так и резиденты областных структур, отметил районный руководитель. Тем не менее, добавил Барбашов, в данный момент гуманитарная обстановка в Снигиревке «более-менее».