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Сахалинец получил восемь лет колонии строгого режима за избиение жены до смерти

Происшествия
Сахалинец получил восемь лет колонии строгого режима за избиение жены до смерти

Сахалинец по пьяни убил свою супругу, забив женщину руками и ногами до смерти. За содеянное 42-летний житель Углегорского района приговорен к восьми годам тюрьмы строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

Происшествие случилось в селе Ольховка в середине ноября 2022 года. Суд пришел к выводу, что мужчина, употребив алкоголь, начал ожесточенно избивать собственную жену во время бытовой ссоры. На ногах подсудимого, как отмечается, были кроссовки, которыми он пинал пострадавшую. В результате избиения женщина умерла на месте.

После случившегося местный житель стал фигурантом уголовного дела. Во время судебного заседания 42-летний мужчина полностью признался в содеянном.

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