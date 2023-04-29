Сахалинец получил восемь лет колонии строгого режима за избиение жены до смерти

Происшествие случилось в селе Ольховка в середине ноября 2022 года. Суд пришел к выводу, что мужчина, употребив алкоголь, начал ожесточенно избивать собственную жену во время бытовой ссоры. На ногах подсудимого, как отмечается, были кроссовки, которыми он пинал пострадавшую. В результате избиения женщина умерла на месте.