Сахалинец получил восемь лет колонии строгого режима за избиение жены до смерти

Сахалинец по пьяни убил свою супругу, забив женщину руками и ногами до смерти. За содеянное 42-летний житель Углегорского района приговорен к восьми годам тюрьмы строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
Происшествие случилось в селе Ольховка в середине ноября 2022 года. Суд пришел к выводу, что мужчина, употребив алкоголь, начал ожесточенно избивать собственную жену во время бытовой ссоры. На ногах подсудимого, как отмечается, были кроссовки, которыми он пинал пострадавшую. В результате избиения женщина умерла на месте.
После случившегося местный житель стал фигурантом уголовного дела. Во время судебного заседания 42-летний мужчина полностью признался в содеянном.