Доклад Европарламента, посвященный Сербии, является вмешательством во внутренние дела государства. Такое заявление сделал посол России в республике Александр Боцан-Харченко.
Речь идет о докладе евродепутата Владимира Бильчика по Сербии, принятом Комитетом по внешней политике Европарламента. Он выступил против назначения Александара Вулина на пост главы Агентства безопасности и информации. По мнению Боцана-Харченко, Бильчик поступил «бесцеремонно».
«Все это, что симптоматично, сочетается с восхвалением еэсовцами режима косовского "премьера" (Альбина) Курти в докладе по Косово», — добавил посол.
Российский дипломат подчеркнул, что в опубликованном документе свобода СМИ «сводится к отображению только одного мнения — западного». Объективная реальность состоит в том, что жители Сербии поддерживают Россию. Однако Бильчик упорно пытается изменить это.