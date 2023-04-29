Четыре человека погибли в ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье

Массовое ДТП с участием грузовика произошло на Киевском шоссе в Подмосковье. Об этом 29 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Предварительно установлено, что водитель грузовика протаранил шесть легковых автомобилей на светофоре. Жертвами аварии стали четыре человека, среди которых двое детей.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Информация о пострадавших и другие подробности трагедии выясняются.