Украинским военным приказали экономить патроны на Кременском направлении в Донбассе для контрнаступления. Об этом журналистам рассказал пленный солдат 100-й бригады теробороны армии Украины Владимир Киндюк.
По словам бойца, когда его подразделение дислоцировалось в окрестностях Кременной, на линии соприкосновения военным давали по «пять рожков» на сутки.
«И особое внимание было — стрелять только одиночными, чтобы поменьше патронов выстрелить, потому что на контрнаступление нужно экономить, стрелять только прицельными», — сознался Киндюк, отметив, что у украинцев «патронов много нет».
Тем не менее, по словам пленного, в украинских войсках не питают оптимизма в свете будущего контрнаступления. Как отметил Киндюк, на фронтах нехватка кадровых солдат, «а на позициях — только мобилизованные».