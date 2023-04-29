Трамп едко спародировал Байдена в прямом эфире американского ТВ

Бывший президент США Дональд Трамп вызвал бурную реакцию зрителей пародией на нынешнего главу государства Джо Байдена. Выступление республиканца транслировали ведущие каналы американского телевидения.
Трамп спародировал поведение Байдена в ходе предвыборной кампании в Нью-Хэмпшире. Во время выступления политик напомнил, что его оппонент анонсировал свою кампанию заранее заготовленным роликом. Трамп убежден, что для записи этого видео сделали «предположительно семь дублей».
«Я сделаю то же самое, я сделаю для вас небольшое видео здесь, в Нью-Хэмпшире. Вам это не очень понравится. Но, когда вы баллотируетесь в президенты, вам нужно хотя бы раз встать и сказать: "я баллотируюсь в президенты, куда я иду? Куда, черт побери, я иду? Я хочу уйти"», — сказал Трамп.
Во время произнесения этих слов Трамп с удивлением разводил руками и бродил по сцене. Республиканец спародировал своего политического оппонента-демократа, в то время как собравшиеся американцы слились в бурных овациях и хохоте.