Сестра Ким Чен Ына высмеяла «бессмысленные» слова Байдена о смене режима в КНДР

Президент США Джо Байден заявил о «смене режима» в КНДР. Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера республики Ким Чен Ына Ким Е Чжон отреагировала на слова главы Белого дома
По ее мнению, слова Байдена можно посчитать «бессмысленным высказыванием». Ким Е Чжон назвала американского президента «стариком без будущего». Она уверена, что хозяин Белого дома не способен взять ответственность за будущее собственной страны.
«Это можно принять за бессмысленное высказывание человека в преклонном возрасте, который совсем не способен взять на себя ответственность за безопасность и будущее США», — приводит слова Ким Е Чжон Центральное телеграфное агентство.
Ранее Джо Байден пригрозил Северной Корее «сменой режима». Хозяин Белого дома подчеркнул, что такая участь ждет республику, если она попытается ударить ядерным оружием по Соединенным Штатам или их союзникам.