Военнослужащий ВСУ: украинских солдат вынуждают писать рапорты о похоронах на позициях

Украинских солдат в принудительном порядке заставляют подписывать рапорты с пожеланием хоронить их прямо на позициях. В этом признался журналистам военнослужащий 100-й бригады теробороны ВСУ Владимир Киндюк, находящийся в плену.
Точную причину такого решения командования боец не назвал. По его словам, Киев может таким образом снимать с себя финансовые обязательства для выплат семьям погибших, пишет РИА Новости.
«Для того, чтобы компенсации не выплачивать, наверное, чтоб числились пропавшими без вести», — предположил Киндюк.
Родным пленного уже перестали приходить выплаты. Киндюк считает, что как раз потому, что его имя, вероятно, числится в списке пропавших без вести.