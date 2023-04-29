Украинка обратилась к ООН с просьбой вернуть уехавшую с тетей в Россию дочь

Гражданка Украины Нина Власова обратилась в ООН с вопросом о помощи. По ее словам, она не может воссоединиться с 14-летней дочерью Вероникой.
Девочка в марте 2022 года вместе с тетей уехала в Россию. Причиной стала нестабильная ситуация в Харьковской области. Однако пока вернуться назад у нее не получается из-за проблем с документами.
При этом российские власти неоднократно отмечали, что сделают все возможное, чтобы украинские дети вернулись к своим законным представителям. Москва готова отработать каждый случай разлучения детей с Украины с семьями, если будут выявлены такие ситуации.